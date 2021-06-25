В России разбился военный вертолет, погиб весь экипаж

В России в Ленинградской области упал и полностью сгорел транспортно-боевой вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет. Все находившиеся на борту погибли, сообщает Сегодня.

На месте крушения вертолета / t.me/ENews112

За інформацією РБК з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Ленінградській області аварія сталася в Гатчинському районі біля села Корпікюля, вертоліт що впав належав Росгвардіі.

"Транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в результате авиационного происшествия упал в Ленинградской области. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без средств вооружения на борту" , – сообщили в областном ГУ МЧС.

На месте крушения вертолета / t.me/ENews112

После падения вертолета начался пожар, на фото и видео с места инцидента виден столб черного дыма.

По предварительной информации Росгвардии, все три члена экипажа, находившиеся на борту (пилот, второй пилот и бортинженер), погибли. Причины аварии устанавливаются.