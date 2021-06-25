На Аллее звезд появилась табличка The Hardkiss

На Аллее звезд появилась 66 именная табличка, которая носит имя украинской рок-группы The Hardkiss, сообщает УНИАН.

В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты говорят, долго колебались или соглашаться на такую достопримечательность, мол, не любят, когда их называют "звездами". Однако приняли предложение ради своих поклонников.