На Аллее звезд появилась табличка The Hardkiss
На Аллее звезд появилась 66 именная табличка, которая носит имя украинской рок-группы The Hardkiss, сообщает УНИАН.
В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты говорят, долго колебались или соглашаться на такую достопримечательность, мол, не любят, когда их называют "звездами". Однако приняли предложение ради своих поклонников.
"Браво! Это любовь", "Гордимся и очень любим", "Молодцы, заслуженно", "Молодцы, я так за вас рада", "Было очень круто", - пишут пользователи сети.