Решение о проходе британского эсминца возле Крыма принималось Джонсоном

Решение о проходе эсминца HMS Defender в Черном море было принято премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Лента.Ру.

По информации The Telegraph, решение о проходе рядом с Крымом было доведено до командования эсминца за два дня до инцидента. Идея о проходе корабля стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как сообщает издание, и предложил подобный маршрут.

Глава МИД выразил опасения, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение" , — сообщил источник издания.

Ранее Джонсон заявил о законности действий эсминца Defender в Черном море. Политик добавил, что британские военнослужащие легально передвигались в международных водах около Крымского полуострова.