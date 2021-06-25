Путина на саммите не будет: в ЕС отклонили идею Меркель

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС, сообщает Лента.Ру.

Об этом проинформировало агентство Bloomberg.﻿ По информации ТАСС, на саммите будут рассматриваться инициативы государств ЕС по выстраиванию дальнейших отношений с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива пригласить Путина на саммит с лидерами Евросоюза, вероятно, связана с прошедшей в Женеве встречей российского и американского лидеров. Лавров отметил, что, по всей видимости, женевские переговоры были восприняты в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.