ООН сообщила о росте потребления каннабиса из-за пандемии

Около 275 млн человек в мире употребляли наркотики в прошлом году. При этом более 36 млн страдали от расстройств, связанных с применением наркотических средств, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, опубликованном в четверг, 24 июня, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Вене.

Как следует из документа, большинство из упомянутых в нем стран сообщили о росте использования каннабиса на фоне пандемии. Так, в ходе опросов 42% медработников в 77 странах сообщили, что потребление этого вещества увеличилось. Кроме того, наблюдалось расширение использования фармацевтических препаратов с его содержанием в немедицинских целях.

В докладе также отмечается, что за последние 24 года в некоторых частях мира употребление каннабиса в целом выросло в четыре раза. При этом доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40%, несмотря на доказательства того, что его применение связано с различными видами вреда для здоровья и другими негативными последствиями, особенно - среди регулярных долгосрочных потребителей.

Кроме того, отчет UNODC продемонстрировал, что наркотический рынок быстро возобновил работу после застоя в начале пандемии, в результате чего произошел всплеск незаконного оборота. К росту поставок привели, в частности, увеличение количества наземных и водных маршрутов наркотрафика, использование для незаконного оборота частных самолетов, а также бесконтактных способов доставки препаратов конечным потребителям.

В декабре 2020 года Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.