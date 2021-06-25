Отстраненных решением РНБО львовских таможенников восстановили в должностях

Все 46 работников Галицкой таможни, были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, вернулись к исполнению своих обязанностей. Во время проверок в их действиях нарушений не обнаружили, сообщает Zaxid.net.

В начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранены от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине было именно на Галицкой таможне - 46. Это, в частности, работники таможенного поста «Яворов» - 30 человек, МП «Мостиска» - 14 и по одному работнику с МП «Смильница» и «Рава Русская».

Как сообщила в четверг, 24 июня, Государственная таможенная служба Украины в ответе на информационный запрос журналистов, по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников различных таможен Украины закрыты из-за отсутствия в их действиях нарушений. Соответственно, работники таможни вернулись на свои должности. В отношении работников Галицкой таможни - закрытые все дисциплинарные дела и все 46 ранее отстраненных таможенников вернулись к работе.

«В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности» , - говорится в ответе на информационный запрос.

В то же время, в таможенной службе отметили, что в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.