Ученые нашли десятки пригодных к жизни планет

Американские астрономы определили 29 потенциально пригодных для жизни планет, с которых якобы можно наблюдать за Землей. Отмечается, что их "инопланетные обитатели" способны видеть транзит нашей планеты и перехватывать человеческие радиопередачи, сообщает Обозреватель.

Однако, приведут ли они к установлению контакта с развитой цивилизацией – спорный вопрос, признали сами ученые. О деталях исследования сообщило The Guardian﻿.

Так, чтобы выяснить, какие близлежащие звездные системы подходят для наблюдения, астрономы обратились к каталогу положения и движения звезд Gaia Европейского космического агентства﻿. На основании этого они определили их 2034 штук в пределах 100 парсеков (326 световых лет), которые могли бы обнаружить транзит Земли в любое время от 5000 лет назад до 5000 лет в будущем.

Одна такая звезда (Ross 128) – красный карлик в созвездии Девы, который находится примерно в 11 световых годах от нас. По словам ученых, это достаточно близко, чтобы принимать радиосигналы с Земли, а еще планета звезды почти вдвое больше нашей.

На расстоянии 45 световых лет была обнаружена еще одна звезда – Trappist-1, которая тоже расположена достаточно близко, "чтобы подслушивать человеческие радиопередачи". У нее есть по крайней мере семь планет, четыре из которых находятся в умеренной, пригодной для жизни зоне, но они не смогут наблюдать транзит Земли в течение следующих 1642 лет, говорят специалисты.

Астрономы определили 29 планет, из которых якобы можно наблюдать за Землей

Профессор Бет Биллер из Института астрономии Эдинбургского университета, которая не участвовала в исследовании природы, заявила, что эта работа может изменить подход ученых к поиску внеземной жизни.

"Метод транзита требует очень точного совмещения между транзитной планетой, ее звездой и солнцем, чтобы эта планета могла быть обнаружена, поэтому такой результат неудивителен. Теперь мне любопытно, какая часть звезд в каталоге ближайших к Gaia имеет подходящую точку обзора для обнаружения Земли с помощью других методов – лучевых скоростей или прямого построения изображений" , – поделилась мнением она.

Профессор астрономии и директор Института Карла Сагана в Корнельском университете в Нью-Йорке Лиза Калтенеггер и астрофизик из Американского музея естественной истории доктор Джеки Фээрти, которые проводили исследование, добавили, что около 70% таких планет обнаруживаются, когда "инопланетные миры" проходят перед своими звездами и блокируют часть света, попадающего в телескопы ученых.

Теперь обсерватории будущего, такие как космический телескоп им. Джеймса Уэбба NASA, который должен быть запущен в 2021 году, будут искать признаки жизни на "экзопланетах", анализируя состав их атмосфер.