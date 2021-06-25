Ученые нашли десятки пригодных к жизни планет

Ученые нашли десятки пригодных к жизни планет
Фото: Pixibay

Американские астрономы определили 29 потенциально пригодных для жизни планет, с которых якобы можно наблюдать за Землей. Отмечается, что их "инопланетные обитатели" способны видеть транзит нашей планеты и перехватывать человеческие радиопередачи, сообщает Обозреватель.

Однако, приведут ли они к установлению контакта с развитой цивилизацией – спорный вопрос, признали сами ученые. О деталях исследования сообщило The Guardian﻿.

Так, чтобы выяснить, какие близлежащие звездные системы подходят для наблюдения, астрономы обратились к каталогу положения и движения звезд Gaia Европейского космического агентства﻿. На основании этого они определили их 2034 штук в пределах 100 парсеков (326 световых лет), которые могли бы обнаружить транзит Земли в любое время от 5000 лет назад до 5000 лет в будущем.

Одна такая звезда (Ross 128) – красный карлик в созвездии Девы, который находится примерно в 11 световых годах от нас. По словам ученых, это достаточно близко, чтобы принимать радиосигналы с Земли, а еще планета звезды почти вдвое больше нашей.

На расстоянии 45 световых лет была обнаружена еще одна звезда – Trappist-1, которая тоже расположена достаточно близко, "чтобы подслушивать человеческие радиопередачи". У нее есть по крайней мере семь планет, четыре из которых находятся в умеренной, пригодной для жизни зоне, но они не смогут наблюдать транзит Земли в течение следующих 1642 лет, говорят специалисты.

Астрономы определили 29 планет, из которых якобы можно наблюдать за Землей
Астрономы определили 29 планет, из которых якобы можно наблюдать за Землей

Профессор Бет Биллер из Института астрономии Эдинбургского университета, которая не участвовала в исследовании природы, заявила, что эта работа может изменить подход ученых к поиску внеземной жизни.

"Метод транзита требует очень точного совмещения между транзитной планетой, ее звездой и солнцем, чтобы эта планета могла быть обнаружена, поэтому такой результат неудивителен. Теперь мне любопытно, какая часть звезд в каталоге ближайших к Gaia имеет подходящую точку обзора для обнаружения Земли с помощью других методов – лучевых скоростей или прямого построения изображений", – поделилась мнением она.

Профессор астрономии и директор Института Карла Сагана в Корнельском университете в Нью-Йорке Лиза Калтенеггер и астрофизик из Американского музея естественной истории доктор Джеки Фээрти, которые проводили исследование, добавили, что около 70% таких планет обнаруживаются, когда "инопланетные миры" проходят перед своими звездами и блокируют часть света, попадающего в телескопы ученых.

Теперь обсерватории будущего, такие как космический телескоп им. Джеймса Уэбба NASA, который должен быть запущен в 2021 году, будут искать признаки жизни на "экзопланетах", анализируя состав их атмосфер.

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