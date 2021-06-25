Германия и США готовят договоренности по "СП-2"

Власти Германии и США намерены заключить соглашения, которые будут гарантировать защиту Украины и Европы от российского газопровода Северный поток-2, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в интервью телеканалу ARD, обнародованном на сайте ведомства в четверг, 24 июня.

"Я думаю, очень важно, чтобы мы вместе с Германией и с другими союзниками предприняли очень конкретные шаги, чтобы убедиться в том, что Россия не сможет использовать этот трубопровод в качестве инструмента принуждения, как оружие против Украины, против других стран Восточной Европы и, если уж на то пошло, против самой Европы из-за усиливающейся, к сожалению, зависимости от российской нефти и газа" , - заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что и Вашингтон, и Берлин хотят заключить "очень надежные и конкретные соглашения" по этому вопросу, а также выразил надежду, что договоренности удастся достичь в ближайшие недели.

В то же время глава Госдепа подчеркнул, что пока неизвестно, успеют ли стороны согласовать все детали до предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США, однако, по его словам, для этого делается все возможное.

Напомним, первый после вступления в должность президента США Джо Байдена визит канцлера Германии в Вашингтон может состояться в июле или августе. Целью поездки является урегулирование спора из-за Севпотока-2.