Байден забыл об обрушении дома на людей во Флориде

Байден забыл об обрушении дома на людей во Флориде

Президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами забыл об обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде, где под завалами пропали без вести десятки человек. Трансляция велась на YouTube-каналe Белого дома, сообщает Лента.Ру.

Американский лидер уже завершал свою речь, объясняя это тем, что ему пора садиться в вертолет. В зале поднялся гул, тогда вице-президент Камала Харрис подошла к главе государства и что-то ему сказала, вероятно, напомнила про происшествие.

"О, да, я прошу прощения. Спасибо, госпожа вице-президент", — сказал Байден.

Он отметил, что отправит во Флориду федеральные силы США, если власти штата об этом попросят.

О крушении многоэтажки в Серфсайде (Surfside) стало известно утром 24 июня. Десятки человек оказались под завалами после крушения части 12-этажного жилого дома недалеко от города Майами-Бич во Флориде. По данным местных властей, спасателям удалось найти тело только одного человека.

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