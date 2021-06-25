Борьба Китая с криптовалютами поможет зарабатывать на них

Борьба властей Китая с криптовалютами и ограничения, вводимые Пекином в этой отрасли, в скором времени положительно скажутся на майнерах и помогут заработать на обработке транзакций, сообщает Лента.Ру.

Начиная с мая китайское правительство ввело фактический запрет на майнинг криптовалют и операции с ними из-за опасений по поводу воздействия оборудования на окружающую среду и из-за боязни конкуренции со стороны криптовалют для цифрового юаня, разрабатываемого Народным банком Китая.

До последнего момента на Китай приходилось около 75 процентов всех мировых мощностей для майнинга биткоина. Ожидается, что 90 процентов из них будут перенесены за пределы страны.

С одной стороны, это может повысить затраты на майнинг — из-за более дорогих ресурсов в других странах и повышенного спроса на оборудование. С другой, общая вычислительная мощность, задействованная в биткоин-транзакциях, неизбежно снизится.

Это в свою очередь будет означать, что за проведение каждой операции майнеры смогут рассчитывать на повышенное вознаграждение. Фактически майнеры из других стран будут испытывать пониженную конкуренцию из-за того, что многие китайские игроки не смогут переехать в условиях пандемии.