ВОЗ: штамм "Дельта" вдвое заразнее обычного

Индийская разновидность коронавируса "Дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает Интерфакс-Украина.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter. По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.