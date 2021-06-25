Курс валют НБУ на 25 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 25 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 24 июня, повысился на 19 коп до 27.46 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 19 коп до 32.79 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 4 коп до 3.80 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 38.19 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 29.90 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.25 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.458900
|EUR
|Евро
|32.792800
|RUB
|Рубль
|0.380180
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.187100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.897000
|PLN
|Польский злотый
|7.247400