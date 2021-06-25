Ремонт "однушки" обойдется в 120 тыс. грн: как не прогореть с мастерами

В этом году, как и во всех предыдущих, с приходом теплой поры украинцы ринулись делать ремонты. Но в этом сезоне не обошлось без сюрпризов, сообщает UBR.

Квалифицированные ремонтники уже успели выехать в страны ЕС, куда их переманивают более высокими зарплатами. А стройматериалы выросли в цене на 25% – инфляция давит и здесь.

Во сколько обойдется ремонт и кому его доверить – читайте в материале.

Ремонт летом – большая ошибка

По словам экспертов, предоставляющих услуги по ремонту, сейчас их рынок значительно активизировался. В первую очередь – за счет заказчиков, которые планировали делать ремонты еще осенью-зимой, но из-за карантина их планы поменялись.

К ним добавилась и загородная недвижимость, которую многие, кто перешел на удаленную работу, теперь рассматривают как основное место для проживания и хотят жить в свежем ремонте. Да и в целом лето для украинцев – любимое время приводить в порядок свое жилье.

"Сезон обычно до конца ноября, но в этом году он будет дольше. Потом люди готовятся к Новому году, в январе – отпуска и т.д. Многие ждут лета и думают, что именно сейчас лучше начать ремонт. Но это большая ошибка. Зимой – лучше: батареи дают постоянную температуру в квартире, а летом – то парит, то холодно, то дождь, и все может подолгу не сохнуть" ,– подмечает нам директор компании "Уют-Комфорт" Елена Махова.

Количество капитальных и косметических ремонтов квартир на вторичном рынке превалирует над проведением отделочных работ в новостроях – просто потому, что "старого" жилья больше.

Каждый год по 15 тыс. новых квартир переходят в категорию "вторички" – их перепродают, делают ремонты и снова переделывают. Здесь и цены на ремонт будут другие.

"Если самая простая "косметика" – переклеить обои, перекрасить потолки и чисто подделать – может где-то 3600 грн за кв. м выйти. Но это сугубо работа. без материалов" ,– говорит Махова.

Стройматериалы бьют по ценнику

Стройматериалы подрядчики обычно закупают самостоятельно, предварительно согласовав с клиентом наиболее подходящие под его бюджет и состояние квартиры варианты.

"Мы рассказываем, какие материалы лучше, проверенные. Приводим аргументы, почему дешевый материал выходит по закупкам дороже, чем дорогой: у дешевого – расход идет больше. Лучше брать качественный материал, и вы будете уверены, что в квартире не будет никаких посторонних запахов, выделений, а цена по сути идет одна к другому" ,– заметил руководитель компании "Сота Строй" Виктор Трач.

Эксперты также акцентируют внимание, что цены на стройматериалы с февраля по апрель 2021 года успели пережить два этапа подъема: первый раз – на 10-12 %, второй – до 15%. Причину видят в подорожании электроэнергии, бензина и, соответственно, доставки материалов в Украину.

Причем в первую очередь это отразилось на цене исходных компонентов, необходимых для изготовления популярных стройматериалов.

В основном подорожал металл, из которого делают гипсокартонные конструкции и отделку. А также натяжные потолки, и хотя цена на них была привязана к курсу евро/доллара – курс упал, а потолки все равно подорожали.

Заказывают работы поэтапно – можно сэкономить

Некоторые архитектурные бюро включают материалы в стоимость услуг сразу. В таком случае соотношение цены за работу и стройматериалы составляет порядка 50/50.

"Многие предлагают цену за свои услуги в комплексе: включают базовые материалы, плюс работа. Дополнительно оплачиваются разводка сантехники и подключение электрики. Но сейчас акцент сместился к тому, что люди заказывают поэтапные работы: они хотят отдельно электрика, сантехника, машину-штукатурку, плиточника, ламинат, натяжные потолки и т.д. Так будет дешевле и можно выбрать хороших специалистов" ,– заметил нам главный архитектор бюро "Аспект" Тарас Годованець.

Дороже всего ремонт обойдется, конечно же, в крупных городах, вроде Киева, Одессы и Львова – здесь цена капитального ремонта в среднем составит 4500-5400 грн за кв. м.

В регионах прайс может быть на 50-75% дешевле. Цену формируют как подорожавшие материалы, так и услуги строителей – они также подняли свои расценки на 25%.

Сдают квартиры без штукатурки

Не последнюю роль играет и состояние квартир в новостроях, которые часто больше похожи на "бетонные коробки".

"Жилье сдают все хуже и хуже. Еще пять лет назад половина новостроек сдавалась со штукатуркой. Сейчас это просто кирпич или блоки. Их надо штукатурить, а это стоит денег – на двухкомнатную квартиру порядка 70 тыс. грн уйдет только на работу с материалом" ,– говорит Махова.

Ей вторит и Тарас Годованец, который говорит, что ремонт в новострое "и ремонтом не назовешь". Обычно это "голая" квартира, и там нужно проводить отделочные работы, которые подразумевают выравнивание стяжки, штукатурку, гидроизоляцию, кладку плитки, ламината, разводку сантехники, электрики, воды, точечных светильников и т.д.

"Если вы хотите более качественные материалы – например, ламинат по 400-450 грн, плитку в санузел по 500 грн, качественные светильники, хорошие краны и унитаз, то готовьтесь, что нужно будет вложиться в $400/кв. м, с работой и материалами. Топовый вариант ремонта может доходить до $1000 и выше. Это если вы уже хотите себе там мрамор, травертин и т.д." ,– говорит главный архитектор бюро "Аспект".

Во сколько выльется ремонт "однушки"

За ремонт однокомнатной квартиры в этом году придется выложить не менее 120 тыс. грн. Итоговая цена будет зависеть от того, в каком состоянии сдают квартиру, ее метража и качества используемых материалов.

Наибольшие статьи расходов в ремонте "однушки" – санузел, кухня, разводка сантехники, плиточные и электромонтажные работы, говорят эксперты. Но, если сравнить затраты для однокомнатной квартиры, где один санузел, прихожая, кухня и комната, то ремонт в двухкомнатной – это то же самое "плюс еще одна комната".

"Цена за метр квадратный в "однушке" будет дороже, чем в двухкомнатной квартире. Точно так же, как затраты в трехкомнатной квартире. Потому что там просто добавляются комнаты, в которых, по сути, стены, добавляются розетки и освещение" , –комментирует Виктор Трач.

Дефицит специалистов

Еще одна проблема, о которой говорят ремонтники – отсутствие квалифицированных кадров. Особенно это относится к малярам, штукатурам, шпаклевщикам, каменщикам, монолитчикам. И хотя у нас им тоже хорошо платят, заграницей предлагают зарплату на 50% выше.

Выезжают наши специалисты в основном в Польшу, Чехию, Балтийские страны, Германию, Италию и Португалию.

В то же время эксперты не рекомендуют работать с первыми попавшимися строителями. Лучше все же записываться в очередь к проверенным специалистам и бригадам. Некоторых из них ждать придется и по полгода, но переделывать будет намного дороже.

При найме бригады полезным будет съездить на их предыдущий объект и задать интересующие вопросы, посмотреть на подход к работе. Часто те строители, у которых цены могут быть изначально приемлемыми и даже ниже рыночных, не будут иметь ни рекомендаций, ни портфолио работ и в любой момент могут подвести, сорвать сроки и весь ремонт.