УЗ разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером

Пассажиры "Укрзализныци" (УЗ) получили возможность выбрать вагон с кондиционером при покупке билета на поезд. Сделать это можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе, сообщает Сегодня.

"Покупая билеты на поезд, клиенты "Укрзализныци" могут проверить наличие кондиционера в вагоне... В системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона" ,- сообщила пресс-служба УЗ.

Почти половина вагонов УЗ оборудована системами кондиционирования, в том числе они установлены во всех поездах "Интерсити+". Кроме того, такие системы устанавливаются во всех новых вагонах, которые покупает УЗ, а также прошедших модернизацию.

Какой должна быть температура воздуха в вагоне

В вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26°C.

"В начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирование включается после отправления поезда, и нужно время, около 20 минут, на охлаждение воздуха в вагоне" , – уточнили в УЗ.

В вагонах, которые не оборудованы кондиционерами, должны открываться окна (кроме аварийных выходов и самых старых вагонов с деревянными окнами).

Если во время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, пассажиры могут обращаться к проводнику или начальнику поезда.