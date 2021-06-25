Зеленский объяснил почему заблокировал КСУ и отстранил Тупицкого

Конституционный Суд Украины, принимая решение об антикоррупционных реформах, реформе земли и о языке, находился под влиянием различных политических и бизнес-групп, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

"Я заблокировал действия Конституционного Суда, которые считаю неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Все-таки, не я один, а своей подписью я ввел в действие" , — сказал глава государства.

Говоря об отстраненном председателе КС Тупицкого, Зеленский высказал мнение, что "его субъектизировали различными финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес-группы, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу".

По словам Зеленского, он встречался с Тупицким и в ходе встречи "он поднимал различные вопросы". "С этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело — менять их какими-то поправками, но не ломать полностью систему".

Говоря о судебной реформе, Зеленский сказал, что "перезагрузка всей судебной системы — это в принципе два важных закона — Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия".