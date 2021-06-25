На Олимпиаде первое инфицирование штаммом "Дельта"

Спортсмен сборной Уганды, который со своей командой находится в Японии и у которого ранее местные власти выявили коронавирус, оказался инфицирован штаммом "Дельта". Перед прилетом спортсмен получил вторую дозу вакцины британо-шведского производителя AstraZeneca и за 72 часа до вылета из Уганды сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Страна.ua.

Об этом пишет﻿ ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.

Это стало первым инцидентом, когда иностранный атлет, прибывший в Японию для участия в Олимпиаде, оказался инфицирован коронавирусом. Теперь это еще и первый случай инфицирования штаммом "дельта".

20 июня олимпийская сборная Уганды прибыла в Японию для участия в предстоящих летних Олимпийских Играх. По прилете команда в аэропорту сдала тесты на коронавирус, и у одного члена сборной результат оказался положительным.

Ему было отказано во въезде в Японию, в то время как оставшиеся восемь спортсменов сдали отрицательные тесты и отправились на арендованном автобусе к месту размещения в городе Идзумисано на западе страны.

После прибытия их опросили местные врачи, которые установили, что все угандийцы последнее время поддерживали близкий контакт с заразившимся участником сборной.

В итоге спортсмены были до 3 июля изолированы в гостинице, им также предписали ежедневно проходить тестирование на коронавирус. Через три дня коронавирус выявили еще у одного члена команды.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля-8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.