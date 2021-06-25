Обвал здания во Флориде: почти 100 человек пропали без вести

Почти 100 человек считаются пропавшими после обрушения высотного жилого здания в американском городе Майами (штат Флорида), как минимум один человек погиб, ссылаясь на американские СМИ, сообщает Интерфакс-Украина.

На месте обрушения при участии 80 бригад спасателей ведутся масштабные поисково-спасательные работы людей, находившихся в доме. Им удалось извлечь из-под завалов порядка 35 человек. Двух человек госпитализировали, их состояние – тяжелое. Еще около 10 получили медицинскую помощь на месте.

Причина обрушения здания неизвестна, оно произошло в ночное время.