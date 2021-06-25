Жителей Донбасса заманимают в "армию ЛДНР" российскими паспортами

СММ ОБСЕ зафиксировала, как на Донбассе агитируют людей присоединяться к "армии" сепаратистов в обмен на денежное вознаграждение и помощь в получении паспортов РФ. Об этом сказал постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании совета ОБСЕ в пятницу, 25 июня, сообщает Корреспондент.

"Миссия также заметила различные плакаты, приглашающие мужчин и женщин присоединиться к российским вооруженным формированиям, обещая денежное вознаграждение и помощь в получении российских паспортов. Мы благодарны СММ за ответ на наши призывы проверить сообщение о призыве местных жителей в российские оккупационные войска", – сказал Цымбалюк.

Украинский посол напомнил России, что принудительный военный призыв на оккупированных территориях "является прямым нарушением международного гуманитарного права" .