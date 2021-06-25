Жителей Донбасса заманимают в "армию ЛДНР" российскими паспортами
СММ ОБСЕ зафиксировала, как на Донбассе агитируют людей присоединяться к "армии" сепаратистов в обмен на денежное вознаграждение и помощь в получении паспортов РФ. Об этом сказал постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании совета ОБСЕ в пятницу, 25 июня, сообщает Корреспондент.
"Миссия также заметила различные плакаты, приглашающие мужчин и женщин присоединиться к российским вооруженным формированиям, обещая денежное вознаграждение и помощь в получении российских паспортов. Мы благодарны СММ за ответ на наши призывы проверить сообщение о призыве местных жителей в российские оккупационные войска", – сказал Цымбалюк.
Украинский посол напомнил России, что принудительный военный призыв на оккупированных территориях
"является прямым нарушением международного гуманитарного права".
"Мы призываем российскую сторону прекратить использовать местное население как заложников. Граждане должны иметь возможность свободно передвигаться, в том числе через линию соприкосновения, но не должны призываться в российские вооруженные формирования или отправляться за решетку в незаконные тюрьмы за отказ это делать", – добавил глава украинской миссии в ОБСЕ.