Цены на мясо птицы и яйца существенно вырастут

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 5600, который предусматривает новый механизм уплаты налогов, сообщает AgroPortal.

Комментируя возможное исключение из четвертой группы упрощенной системы налогообложения аграриев, основным видом деятельности которых является птицеводство, что предусмотрено законопроектом № 5600, в ассоциации «Союз птицеводов Украины» и опрошенные представители птицефабрик отмечают, что документ несет угрозу подорожания продуктов птицеводства, в частности мяса птицы на 30% и яиц — на 25%.

«За последние 12 месяцев за счет подорожания кормов, которые в структуре себестоимости мяса птицы и яиц составляют 60-65%, мясо птицы выросло на 20-25%. Более того, цена на куриное филе превысила рубеж в 100 грн за 1 кг, а стоимость десятка яиц за аналогичный период почти удвоилась, достигнув 30 грн в январе-феврале 2021 г.», — отмечает исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко.

По подсчетам профильной ассоциации, учитывая рост стоимости комбикорма вместе с ростом цен на зерновые, принятие законопроекта № 5600, где среди прочего предлагается усилить налоговую нагрузку на агропроизводителей, а больше всего — на представителей отрасли птицеводства, можно ожидать, что в итоге за 2021 г. цена на мясо птицы вырастет в среднем на 30%, а стоимость десятка яиц — на 25%, приблизившись к 35-37 грн.

«Любые налоговые нагрузки или внедрение дополнительных контролирующих инструментов в налоговой политике приводят к потере бизнесом части прибыли, в данном случае в размере 18%. Это лишит украинские предприятия возможностей в будущем инвестировать в модернизацию и расширение производства. Второй момент — рост цены на продукцию для потребителя, который при условии принятия законопроекта № 5600 тоже неизбежен», — считает операционный директор «Снятинской птицефабрики» Максим Федосеев.

Производители не исключают, что к концу года потребители будут покупать тушки куриные за 72 грн/кг (в декабре 2020 г. — 55,96 грн/кг), филе куриное будет стоить 115 грн/кг (в декабре 2020 г. — 91,71 грн/кг), а десяток яиц — 35 грн (в декабре 2020 г. — 27,48 грн/10 шт.).

«Принятие законопроекта № 5600 в нынешней редакции является дискриминационным по отношению к производителям отрасли птицеводства по сравнению со смежными отраслями мясного направления. Еще более непонятным и абсурдным выглядит решение государства о переводе птицеводства на общую систему налогообложения в период, когда отрасль и так недополучает доходы, находясь некоторое время в стагнации. Зато, вместо поддержки птицеводы получают от государства налоговое давление и усиленную налоговую политику», — добавляет Максим Федосеев.

По его словам, не меньше беспокоят производителей прописанные в законопроекте № 5600 нормы о расширении полномочий контролирующих органов, например, право останавливать работу предприятий в случае подозрения о неуплате налогов или взимать с предприятия налоговый долг без обращения в суд. Такие нововведения создают лишь дополнительные коррупционные риски и не гарантируют дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Кроме того, сельхозпроизводители предполагают, что птицеводы станут лишь началом «налогового» эксперимента, ведь принимаемые нормы способны «задушить» не только бизнес, но и значительно повлиять на поступление налогов в местные бюджеты.