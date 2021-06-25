В Киеве ограничат движение электрических самокатов

Киевские чиновники вместе с участниками рынка проката электрических самокатов определились с ограничениями для этого вида транспорта в столице, сообщает 24 Канал.

Об этом пишет usov.ua.

По улицам Киева ездит почти 4000 прокатных электросамокатов. К концу года их ожидается до 7000. Киев, как и все крупные города мира, обречен на развитие средств электромобильности.

Но пока их использование не урегулировано на национальном законодательном уровне, команда киевских чиновников инициировала и разработала меморандум, который сегодня подписали все операторы проката электросамокатов Киева.

Отныне все 7 операторов будут выполнять определенные правила:

Ограничение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных зеленых, пешеходных и исторических зонах – не более 14 км/ч.

На территориях, где традиционно много людей, таких как Пейзажная аллея или улица Сагайдачного, самокаты не будут ездить вообще. Как и у военного госпиталя, мемориальных исторических кладбищ и еще ряда территорий.

По всем районам Киева будут единые стандартизированные точки утреннего старта с четко утвержденными паркоместами на 5 и 10 мест. Таких точек будет 1025, и только оттуда самокаты могут стартовать.

Чтобы люди могли пожаловаться, передать информацию или идентифицировать нарушителей, каждый самокат будет иметь индивидуальный номер в формате буквы и трех цифр.

Операторы оформляют медицинскую страховку на случай несчастных случаев и травм. Полис будет покрывать расходы на лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц от 100 тысяч гривен.

Кроме того операторы будут предоставлять чиновникам данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты пользуются наибольшим спросом, динамическую тепловую карту пользования по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами. Имея эти данные, городские власти смогут лучше планировать транспортную инфраструктуру.