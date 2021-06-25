Экс-нардеп Жвания назвал причастных к отравлению Ющенко

Бывший народный депутат Рады Давид Жвания выпустил объявленные ранее новый ролик, в котором рассказал о событиях, что привели к первому Майдану 2004 года, вспыхнувшему после отравления Виктора Ющенко, сообщает Страна.ua.

Жвания прямо не называет, кто именно "отравил" Ющенко, но говорит о соавторах, которые, по его утверждению, придумали эту схему и организовали. Он также называет Порошенко и Бессмертного непосредственными исполнителями "захвата власти", чьими сценаристами были специалисты из США.

Он также сообщил о деструктивной роли жены будущего президента Украины Виктора Ющенко, которая создала свой "штаб" отдельно от мужа.