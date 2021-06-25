Мощный торнадо в Чехии: количество пострадавших возросло вдвое

Мощный торнадо, который пронесся накануне в Чехии, разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией. Пострадали около 300 человек. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Сегодня.

Отмечается, что торнадо достигал силы 3-4 степени из пяти. Также шел град размером до 10 см.

Сейчас в селах и городе продолжается разбор завалов – под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики з Чехии, Австрии и Словакии, объявлена чрезвычайная ситуация.

Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага-Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тыс. семей.

Ранее сообщалось о 150 пострадавших. Чешская армия была переброшена в зону бедствия.