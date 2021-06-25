Во время обвала дома в Майами исчезла сестра первой леди Парагвая

Во время обрушения многоэтажного дома в пригороде Майами (США) пропала София Лопес Морейра, сестры первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры. Под завалами также оказался ее муж, трое несовершеннолетних детей и женщина, которая работала на них, сообщает Обозреватель.

Первая леди намерена вылететь в США ближайшим рейсом и следить за ходом спасательной операции.

Пока точно неясно, сколько человек проживали в здании или кто занимал квартиры во время обрушения, так как многие люди арендовали жилье, а список жильцов отсутствует. Известно, что некоторым удалось выбраться самостоятельно по лестнице, других пришлось спасать с балконов.

Обрушение дома возле Майами

На данный момент Министерство иностранных дел Парагвая подтвердило, что среди пропавших без вести в общей сложности шесть граждан их страны.

"Многие люди все еще там – среди обломков того, что было зданием. Пока неизвестно, сколько людей погибло, это хаос. Больницы переполнены, некоторые пошли прямо в хирургию. Правда в том, что Майами проснулся в ужасе, испуге, ничего подобного никогда не происходило в их жизни", – рассказала местная жительница Дженера Мендес.

Спасатели на месте обрушения дома

Развалины дома

Спасатели ищут людей под завалами

В ночь на 24 июня в городке Серфсайд около Майами обрушился 12-этажный дом с более чем 100 квартирами. На данный момент известно по меньшей мере об одном погибшем и 9 раненых, поиски людей под завалами продолжаются.