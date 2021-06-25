Джинсовые шорты, которые никогда не выйдут из моды

Джинсовые шорты – главный атрибут повседневного летнего гардероба. В 2021 году появилось множество трендовых моделей на любой вкус. ﻿Их можно надеть на любое событие: вечеринку, прогулку или в ресторан, сообщает Обозреватель.

Шорты-бермуды объемного кроя на бедрах подойдут девушкам даже с лишними килограммами. Бермуды стали трендом в 2021 году, ними можно дополнить любой повседневный образ с рубашкой или топом. Чтобы сделать талию еще более выразительной, стоит надеть пояс.

Шорты-бермуды еще долго будут на пике популярности.

Короткие шорты с завышенной талией – это фасон, который точно никогда не покинет модный олимп. Высокая посадка является очень комфортной при ношении в жаркую погоду. Джинсовые шорты создадут базовый летний образ, эта вещь должна быть в гардеробе у каждой девушки.

Шорты с завышенной талией всегда в моде.

Лето считается периодом, когда не стоит бояться экспериментов. Шорты с вырезами подчеркнут женственные изгибы фигуры, но важно не переборщить, чтобы не выглядеть вульгарно.

Шорты с вырезами и шнурками выглядят стильно.

Неоновые и пастельные цвета также тренд последних лет. Яркие шорты с завышеной талией дополняют летний образ.

Яркие оттенки всегда в тренде.

Черные джинсовые шорты подходят под все. Любая модель в этом цвете выглядит стильно.

Черный цвет всегда в тренде.

Джинсовые велосипедки – тренд, который вернулся в моду из 90-х. Теперь обтягивающие шорты до колена must have. Их носят все модницы, потому что это удобная модель.