Джинсовые шорты, которые никогда не выйдут из моды
Джинсовые шорты – главный атрибут повседневного летнего гардероба. В 2021 году появилось множество трендовых моделей на любой вкус. Их можно надеть на любое событие: вечеринку, прогулку или в ресторан, сообщает Обозреватель.
Шорты-бермуды объемного кроя на бедрах подойдут девушкам даже с лишними килограммами. Бермуды стали трендом в 2021 году, ними можно дополнить любой повседневный образ с рубашкой или топом. Чтобы сделать талию еще более выразительной, стоит надеть пояс.
Короткие шорты с завышенной талией – это фасон, который точно никогда не покинет модный олимп. Высокая посадка является очень комфортной при ношении в жаркую погоду. Джинсовые шорты создадут базовый летний образ, эта вещь должна быть в гардеробе у каждой девушки.
Лето считается периодом, когда не стоит бояться экспериментов. Шорты с вырезами подчеркнут женственные изгибы фигуры, но важно не переборщить, чтобы не выглядеть вульгарно.
Неоновые и пастельные цвета также тренд последних лет. Яркие шорты с завышеной талией дополняют летний образ.
Черные джинсовые шорты подходят под все. Любая модель в этом цвете выглядит стильно.
Джинсовые велосипедки – тренд, который вернулся в моду из 90-х. Теперь обтягивающие шорты до колена must have. Их носят все модницы, потому что это удобная модель.