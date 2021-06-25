В обнаруженном канадском захоронении примерно 751 безымянная могила

Представители коренного населения Канады вместе с правозащитными организациями подсчитали, что около бывшей католической школы в штате Саскачеван находится примерно 751 захоронение, пишут международные СМИ.

На данный момент это самое крупное нелегальное кладбище, связанное с угнетением и насильственной ассимиляцией коренных народов.

По данным организации Cowessess, неясно, сколько на этом месте найдется детских останков, так как по рассказам здесь хоронили и взрослых. Также некоторые могилы принадлежат некоренным жителям – возможно, работникам школы и церкви.

Правозащитники надеются отыскать надгробия, которые могли снять с могил, и привлечь полицию для поиска виновных.

Напомним, в штате Саскачеван возле бывшей католической школы, занимавшейся принудительной ассимиляцией представителей коренных народов, нашли массовое захоронение﻿. Могилы не подписаны и не учтены в реестрах. Это вторая за 2 месяца печальная находка, аналогичное кладбище обнаружилось неподалеку от Камлупса в Британской Колумбии.