Завтрак для всей семьи: полезный и вкусный

Многим из нас знакома эта проблема: что съесть утром на завтрак? Так, чтобы было "и вкусно, и полезно" - и ела вся семья, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram рассказала, что должен содержать в себе полезный завтрак и привела примеры вкусных и питательных блюд на утро. ﻿Завтрак должен быть не только натуральным, но и сытным. И калории тут ни при чем!

Секрет сытности завтрака - в стабилизации сахара в крови, в обилии клетчатки и в так называемой "питательной ценности". Под питательной ценностью подразумевается не количество калорий, а богатство пищи на минеральные вещества, полезные жиры, белок и правильные углеводы.

Все они - составляющие энергетического баланса:⠀

Белок снабжает нас энергией и стимулирует выработку правильных гормонов, отвечающих за хорошее настроение.

Жиры стабилизируют сахар в крови.

А правильные углеводы дают клеткам топливо для функционирования.

Почему же еще важна питательная ценность завтрака?

Телу нужно не только топливо, но и витамины с минералами. Без них в клетке не произойдет химическая цепочка процессов "выработка энергии из поступившей глюкозы". Тут крайне важны витамины группы В, магний, цинк, железо, хром, селен и другие вещества.

Очевидно, что завтрак из серии "бутерброд с сыром и маслом" не может насытить вас надолго. Как, впрочем, и набившая оскомину овсяная каша. В ней катастрофически не хватает жиров и белка!

Примеры полезных, быстрых и вкусных завтраков:⠀