Hyundai впервые показала новую "заряженую" модель

Премьера спортивного седана Elantra N состоится в ближайшее время, сообщает Автоцентр.

Hyundai начала тизерную кампанию нового «заряженного» седана еще в сентябре прошлого года.

Сейчас же пришло время первых официальных изображений. Их два: на одном видна задняя часть нового седана Хюндай с небольшим спойлером на крышке багажника, на втором – колесо с красным тормозным суппортом и литерой N. Еще одна черта, на которую обращаешь внимание, видна на обоих изображениях – красные пороги.

Стоит отметить, что никакой технической информации о новом спортивном седане южнокорейская марка не предоставила. По предварительной данным, новый Hyundai Elantra N укомплектуют 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Такой мотор уже устанавливается на хэтчбек i30 и кроссовер Kona N. Ориентировочная мощность – около 300 л.с. В пару агрегату предусмотрена 8-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод – передний.

Премьера Hyundai Elantra N ожидается в ближайшее время, но точная дата пока не объявлена.