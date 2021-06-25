В Киеве на рельсы метро упал пассажир

В столичном метрополитене остановили почти всю синюю ветку – от "Теремков" до "Олимпийской" и от "Контрактовой площади" до "Героев Днепра". Причиной стало падение пассажира на рельсы на станции Майдан Незалежности. Об этом, ссылаясь на пресс-службу метро, сообщает Лига.net.

На место прибыли правоохранители, о состоянии упавшего пассажира пока не сообщается. По информации свидетелей произошедшего, на рельсы он прыгнул сам.

Спустя 15 минут движение по ветке восстановили, сейчас на месте работают спасатели и медики.