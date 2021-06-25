Skoda анонсировала стратегию развития до 2030 года

Производитель из Млада-Болеслава анонсировал стратегию развития до 2030 года, сообщает Автоцентр.

Кроме того, чешская марка рассказала о том, чего ей уже удалось достичь.

Анонсируя презентацию стратегии Next Level, Шкода похвасталась впечатляющими результатами производства. За шесть месяцев 2021 года удалось собрать 15 824 электромобиля и 15 370 плагин-гибридов. Неудивительно, что новое мероприятие также будет касаться электрификации.

Согласно предварительным данным, к 2030 году в модельной линейке производителя появится четыре новых электромобиля. Что именно нас ждет – сложно сказать. Но анонс смог не только заинтересовать, но еще и впечатлить всех поклонников производителя.

В рамках презентации будут озвучены интересные подробности касательно новых моделей, даты их появления на рынке, информации об электрификации и многое другое. Следить за событием можно на канале производителя в YouTube.

Известно, что уже в следующем году компания покажет новые кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq – одни из наиболее востребованных моделей чешского бренда.