Ferrari представила самый нестандартный суперкар

Опубликованы первые фото Ferrari 296 GTB. Суперкар Феррари обозначил возвращение марки к двигателям V6 на серийных моделях впервые за долгие годы, сообщает АвтоПортал.

Впрочем, новый Ferrari 296 GTB нельзя назвать слабым. Его 3,0-литровый V6 твин-турбо развивает 663 л. с., да еще и дополнен 167-сильным электромотором. Результат – 830 л. с. и 740 Нм, то есть из серийных моделей мощнее лишь Ferrari SF90 Stradale и LaFerrari.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 с, а до 200 км/ч – 7,3 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. При этом суперкар Феррари может проехать 25 км в полностью электрическом режиме.

При этом заряжаемый гибрид Ferrari 296 GTB получился довольно легким – 1470 кг. Этого добились за счет обширного использования карбона.

Дизайн выполнен в стиле собратьев Ferrari SF90 Stradale и Roma с вытянутым силуэтом и заостренным носом. Знакома и компоновка салона – с большой виртуальной приборкой и вынесенными на руль кнопками управления поворотниками и светом фар.