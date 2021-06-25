Цена бензина взлетит почти на 6 грн: прогноз экспертов

В случае подорожания нефти до $100 за баррель, которое прогнозируют крупнейшие мировые нефтяные компании к следующему году, стоимость бензина в Украине превысит 35 грн/л, сообщает UBR.

Об этом рассказали эксперты топливного рынка. Отметим, что по состоянию на 24 июня средняя цена "пятого" бензина по стране составляла 29,3 грн/л.﻿

Украинские заправки с мая вынуждены устанавливать свои цены исходя из правительственных ограничений. Они предполагают наценку в 5 и 7 грн для бензинов и дизтоплива, которая добавляется к средней цене европейских биржевых котировок за предыдущие 10 дней, а также таможенным налогам, логистическим тратам и с учетом официального курса НБУ.

Средняя цена устанавливается на одну декаду, а затем пересматривается.

Главред издания "Нефтерынок" Александр Сиренко объяснил, что мировые котировки сырой нефти напрямую затрагивают котировки нефтепродуктов на европейских хабах.

По словам же гендиректора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, каждый доллар в барреле нефти составляет $6-7 в оптовой цене бензина и дизеля. Они добавляют к каждому литру в рознице 20 копеек.