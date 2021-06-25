"Динамо" объявило об уходе бразильского легионера
"Динамо" попрощалось со своим бразильским нападающим Клейтоном. Футболист пришел в команду в октябре 2020 года в качестве свободного агента и сейчас снова получил этот статус, сообщает Обозреватель.
На своем официальном сайте киевляне пожелали уже бывшему игроку успехов в дальнейшей карьере.
Согласно информации, которая появилась в Telegram-канале "Динамо Киев Inside", такое решение было принято по итогам разговора с главным тренером столичного клуба Мирчей Луческу. Румынский специалист дал понять футболисту, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.
Следующей остановкой Клейтона станет Бразилия. Он получил предложение от одной из местных команд и разорвал контракт с "Динамо" по обоюдному согласию.
Отметим, что с октября 2020 года легионер провел всего один матч за киевлян, отметившись в нем результативной передачей.