"Динамо" объявило об уходе бразильского легионера

"Динамо" попрощалось со своим бразильским нападающим Клейтоном. Футболист пришел в команду в октябре 2020 года в качестве свободного агента и сейчас снова получил этот статус, сообщает Обозреватель.

На своем официальном сайте﻿ киевляне пожелали уже бывшему игроку успехов в дальнейшей карьере.

Согласно информации, которая появилась в Telegram-канале "Динамо Киев Inside"﻿, такое решение было принято по итогам разговора с главным тренером столичного клуба Мирчей Луческу. Румынский специалист дал понять футболисту, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Следующей остановкой Клейтона станет Бразилия. Он получил предложение от одной из местных команд и разорвал контракт с "Динамо" по обоюдному согласию.

Клейтон и "Динамо" разорвали контракт по обоюдному согласию. Источник: Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Отметим, что с октября 2020 года легионер провел всего один матч за киевлян, отметившись в нем результативной передачей.