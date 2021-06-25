Топ-5 продуктов, которые очистят печень от токсинов
Печень не может болеть, она лишена нервных рецепторов, поэтому долгое время заболевания этого органа могут протекать бессимптомно. Поэтому раз в полгода-год полезно проконсультироваться с врачом, сдать печеночные пробы, сделать УЗИ. В таком случае проблемы можно выявить на ранних этапах, сообщает GreenPost.
Печень — орган очень мощный, выполняющий множество функций, в том числе способный к самоочищению. Что касается питания, то можно говорить лишь о том, что, безусловно, есть продукты, полезные для работы печени, а опасны для нее — те, которые способны изменять функции печени и наносить вред, перегружать ее ферментативную систему.
Гастроэнтеролог Татьяна Небензя, рассказала о полезных для этого органа продуктов:
- Постные сорта мяса (телятина, говядина, индейка, курица, кролик).
- Нежирные виды рыбы (карп, окунь, щука, судак, минтай, хек).
- Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.
- Цельнозерновой хлеб, хлебные изделия из твердых сортов зерна, сухари и галеты.
- Крупы: гречка, рис, манка, а еще лучше — рожь, пшеница.
- Если нет лактазной непереносимости, то нежирная «молочка»: 5%-й творог, 2,5% -е молоко, йогурты без красителей, добавок и сахара.
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Орехи богаты полезными растительными жирами, употреблять их нужно нежареными.
- Сухофрукты содержат натуральные сахара, поэтому тоже в «полезном» списке.
- Свежий сыр (типа адыгейского).
- Яйца в виде омлетов.
- Фрукты и овощи в принципе полезны все, но если термически их обрабатываете, делайте это правильно: они должны быть приготовленными на пару или отварными.
Вообще, вопрос о термической обработке актуален для любых продуктов. Жаренные на масле полезными для печени не будут. То же касается маринадов, копченостей, консервации.
Стоит остановиться на методе «очищения» печени растительными маслами и лимоном. Здесь можно говорить о некотором желчегонным действии, то есть чистятся протоки, но не сама печень. И помните, что любые «очищения» и модные «детоксы» иногда наносят сильный вред вашему организму, обостряя хронические болезни. Очень часто после таких самоочищений человек попадает в больницу с обострением или срочно становится пациентом хирурга. Не увлекайтесь, во всем нужна мера. И прежде чем вы соберетесь что-то самостоятельно лечить в себя, сходите к врачу и убедитесь, что вам это можно и вообще нужно.
Алкоголь, особенно газированный, коктейли — враг печени. Если говорить о менее токсичных для нее спиртных напитках, то это крепкие сорта алкоголя: водка, коньяк.
Имейте в виду: после сильного пищевого «потрясения» печень способна самовосстановиться, но для этого ей нужно время, порой до месяца.
Жирное мясо, в том числе птицы (утка, гусь, особенно с кожей) — большая нагрузка на ферментативную систему печени. Если переели шашлыков в выходные, посидите пару дней после этого на растительной диете: овощи, зелень, крупы, растительные масла.
Не голодайте! Голодание — сильный стресс для организма.
Не надейтесь на гепатопротекторы (препараты, защищающие печень), их нужно принимать только по показаниям, после медицинских анализов и исследований.