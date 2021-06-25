Топ-5 продуктов, которые очистят печень от токсинов

Печень не может болеть, она лишена нервных рецепторов, поэтому долгое время заболевания этого органа могут протекать бессимптомно. Поэтому раз в полгода-год полезно проконсультироваться с врачом, сдать печеночные пробы, сделать УЗИ. В таком случае проблемы можно выявить на ранних этапах, сообщает GreenPost.

Печень — орган очень мощный, выполняющий множество функций, в том числе способный к самоочищению. Что касается питания, то можно говорить лишь о том, что, безусловно, есть продукты, полезные для работы печени, а опасны для нее — те, которые способны изменять функции печени и наносить вред, перегружать ее ферментативную систему.

Гастроэнтеролог Татьяна Небензя, рассказала о полезных для этого органа продуктов:

Постные сорта мяса (телятина, говядина, индейка, курица, кролик).

Нежирные виды рыбы (карп, окунь, щука, судак, минтай, хек).

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

Цельнозерновой хлеб, хлебные изделия из твердых сортов зерна, сухари и галеты.

Крупы: гречка, рис, манка, а еще лучше — рожь, пшеница.

Если нет лактазной непереносимости, то нежирная «молочка»: 5%-й творог, 2,5% -е молоко, йогурты без красителей, добавок и сахара.

Орехи богаты полезными растительными жирами, употреблять их нужно нежареными.



Сухофрукты содержат натуральные сахара, поэтому тоже в «полезном» списке.

Свежий сыр (типа адыгейского).

Яйца в виде омлетов.

Фрукты и овощи в принципе полезны все, но если термически их обрабатываете, делайте это правильно: они должны быть приготовленными на пару или отварными.

Вообще, вопрос о термической обработке актуален для любых продуктов. Жаренные на масле полезными для печени не будут. То же касается маринадов, копченостей, консервации.

Стоит остановиться на методе «очищения» печени растительными маслами и лимоном. Здесь можно говорить о некотором желчегонным действии, то есть чистятся протоки, но не сама печень. И помните, что любые «очищения» и модные «детоксы» иногда наносят сильный вред вашему организму, обостряя хронические болезни. Очень часто после таких самоочищений человек попадает в больницу с обострением или срочно становится пациентом хирурга. Не увлекайтесь, во всем нужна мера. И прежде чем вы соберетесь что-то самостоятельно лечить в себя, сходите к врачу и убедитесь, что вам это можно и вообще нужно.

Алкоголь, особенно газированный, коктейли — враг печени. Если говорить о менее токсичных для нее спиртных напитках, то это крепкие сорта алкоголя: водка, коньяк.

Имейте в виду: после сильного пищевого «потрясения» печень способна самовосстановиться, но для этого ей нужно время, порой до месяца.

Жирное мясо, в том числе птицы (утка, гусь, особенно с кожей) — большая нагрузка на ферментативную систему печени. Если переели шашлыков в выходные, посидите пару дней после этого на растительной диете: овощи, зелень, крупы, растительные масла.

Не голодайте! Голодание — сильный стресс для организма.

Не надейтесь на гепатопротекторы (препараты, защищающие печень), их нужно принимать только по показаниям, после медицинских анализов и исследований.