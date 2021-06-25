Эксперты сравнили ликвидность электромобилей и авто с ДВС

Общеизвестно, что электромобили ощутимо падают в цене от момента покупки в салоне и последующей перепродаже на вторичке. Но на сколько именно? Один из немецких порталов по продаже новых авто приводит как раз такие цифры, сообщает АвтоПортал.

Падение стоимости электромобилей аналитики сравнили с бензиновыми и дизельными машинами. Они установили, что цена на электромобиль трехлетней давности составляет 50,7 процента от стоимости нового, на бензиновую машину - 53,1 процента, а на дизельную – 55,8 процента.

Интересно, что эти цифры несколько отличаются от тех, что ранее привел «Немецкий автомобильный трест» (Deutsche Automobil Treuhand, DAT). В своем исследовании, проведенном этой весной, он определил, что по истечению 3 лет электромобиль стоит 51% от своей первоначальной стоимости, тогда как топливная машина – 56%. При этом еще год назад электрокар оценивался во столько же, во сколько и машина, питающаяся от традиционного топлива.

Причина такой разницы всё та же: если за те же три года бензиновые и дизельные автомобили по большому счету никак не изменились, то электромобили ушли далеко вперёд. Иными словами, трехлетний электромобиль уже сильно отстает от нового по запасу ходу, скорости зарядки, эффективности энергопотребления и т.д. Но самое главное – чем больше пробег, тем выше вероятность деградации и выхода из строя АКБ. То есть, он ощутимо уступает новому EV по ключевым параметрам.

Впрочем, здесь нужно понимать, что электромобиль выигрывает по дешевизне эксплуатации – во-первых, он не нуждается в больших затратах на горючее, во-вторых – плановое ТО на него стоит меньше, плюс проводится оно реже.