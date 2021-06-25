На автобане Киев-Борисполь установят систему "взвешивания в движении"

При ремонте трассы международного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Киевом и Борисполем применяется ряд инновационных решений, среди которых и система "взвешивание-в-движении, сообщает РБК-Украина.

Она будет установлена с обеих сторон трассы, чтобы обезопасить дорогу, считающуюся первым украинским автобаном, от преждевременных разрушений из-за перегруженных грузовых автомобилей.

Отмечается, что система взвешивания в движении (Weight-in-Motion (WiM)) является эффективным инструментом для борьбы с перегруженным крупногабаритным транспортом. Она фиксирует без остановки движения вес, скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Вся полученная информация передается в базу данных полиции.

Также при ремонте трассы впервые было проведено цифровое сканирование дорожного полотна при помощи сканера Trimble MX2.

Полученная 3D модель дороги позволила качественно спланировать проведение фрезерования изношенного покрытия и устройство нового полотна.

Дорога после ремонта будет обслуживаться с помощью автоматизированной интеллектуальной системы, которая будет анализировать большой набор данных, начиная от температуры дорожного покрытия, заканчивая наличием пробок в направлении движения и рекомендациями по скоростному режиму.

Вся эта информация будет выводиться на мониторы, расположенные вдоль трассы.

Общая протяженность участка от метро "Бориспольская" до въезда в город Борисполь составляет 17 км. В настоящее время по всей ширине правой части дороги уже ведется фрезерование покрытия.

Для ускорения ремонта на объекте круглосуточно будут работать шесть асфальтоукладчиков и перегружателей VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2.

На трассе будут также отремонтированы два путепровода и подземные пешеходные переходы. Откосы насыпи и обочины укрепят посевом многолетних трав, будет установлено новое барьерное ограждение, опоры освещения, светильники и метеостанции. Путепроводы будут оснащены декоративной подсветкой.

Ремонт участка, после которого дорога станет соответствовать стандартам европейских автобанов, планируется завершить уже в августе.