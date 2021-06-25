Зеленский назвал законопроект об олигархах "выстрелом в воздух"

Президент Владимир Зеленский считает, что законопроект о деолигархизации дает шанс олигархам стать настоящими бизнесменами. Об этом глава государства сказал в интервью "1+1, сообщает Лига.net.

"Есть такой принцип, и в моей жизни он такой: сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Вот выстрел в воздух – это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух – это современная демократия. Я считаю, что в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе, у нас нет времени. Выстрел в воздух – это шанс – станьте бизнесменами, выстрел в тело – это референдум", – сказал Зеленский.

Президент убежден, что в борьбе с олигархами выиграют все.