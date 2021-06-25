Аэропорт "Борисполь" вернулся к прибыльности

В мае текущего года Международный аэропорт "Борисполь" получил 40 млн грн прибыли. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета "Борисполя" Владимир Жмак, сообщает UBR.

"Возвращение аэропорта… к прибыльности – это позитивный сигнал для всей отрасли" , – отметил глава набсовета.

По его словам, "Антикризисная программа" помогла уменьшить затраты при увеличении доходов. Это вернуло аэропорт к прибыльности.

Кроме того, Жмак рассказал, что "Борисполь" активно ведет работу для привлечения новых авиаперевозчиков.

"Те авиакомпании, которые работали в аэропорту до кризиса, продолжают летать и увеличивают количество рейсов. Более того, в 2021 году к нам приходят новые авиакомпании" , – подчеркнул глава набсовета.

Так, в прошлом месяце стартовали регулярные рейсы компании Cyprus Airways, в июне был первый перелет из Саудовской Аравии лоукостера Flynas.

К тому же ожидается сотрудничество с Wizzair Abu Dhabi, Eurowings и еще несколькими новыми перевозчиками.