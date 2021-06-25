Добкин вынудил депутатку от "Голоса" раздеться в прямом эфире
Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко сняла белый пиджак после спора с бывшим нардепом Михаилом Добкиным. Он обвинил ее том, что в ее одежде присутствуют цвета "Партии регионов" – белый и синий, сообщает Обозреватель.
Перепалка между политиками произошла в прямом эфире телеканала "Украина 24". Гости студии обсуждали "регионалов" и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Во время словесной перепалки Добкин указал, что Клименко пришла на программу в цветах партии.
"Янукович никого не дурил. Вы тоже в бело-голубом сюда пришли. Смотрите – это цвета "Партии регионов", – сказал он.
После такого замечания Клименко сняла с себя белый пиджак, но сказала, что у партии были цвета другого оттенка.
"Ради вас я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое, я буду в синем", – добавила она.
Ведущая программы Наталья Влащенко отметила, что Добкин
"заставляет женщин раздеваться".
"То, что произошло, – это мой дар. Я не виноват, это мне от родителей досталось", – ответил шуткой Добкин.