Добкин вынудил депутатку от "Голоса" раздеться в прямом эфире

Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко сняла белый пиджак после спора с бывшим нардепом Михаилом Добкиным. Он обвинил ее том, что в ее одежде присутствуют цвета "Партии регионов" – белый и синий, сообщает Обозреватель.

Перепалка между политиками произошла в прямом эфире телеканала "Украина 24". Гости студии обсуждали "регионалов" и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Во время словесной перепалки Добкин указал, что Клименко пришла на программу в цветах партии.

"Янукович никого не дурил. Вы тоже в бело-голубом сюда пришли. Смотрите – это цвета "Партии регионов", – сказал он.

После такого замечания Клименко сняла с себя белый пиджак, но сказала, что у партии были цвета другого оттенка.

"Ради вас я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое, я буду в синем", – добавила она.

Ведущая программы Наталья Влащенко отметила, что Добкин "заставляет женщин раздеваться" .