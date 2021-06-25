5 звезд, которые ездят на очень быстрых автомобилях

Знаменитости зарабатывают много денег и могут себе позволить покупать за них то, что им заблагорассудится. У многих из них есть особое пристрастие к дорогим автомобилям, сообщает Обозреватель.

Однако есть и такие звезды, которые любят не просто роскошные машины, но и очень быстрые. Ниже приведен список известных людей от сайта HotCars﻿, которые обладают очень быстрыми суперкарами.

Николас Кейдж (Ferrari Enzo)

Ferrari Enzo Николаса Кейджа. Источник: HotCars

У Николаса Кейджа есть много быстрых автомобилей. Актер получил яркий Ferrari Enzo благодаря успеху его фильмов "Семьянин" и "Угнать за 60 секунд". Актер также может похвастаться Lamborghini Diablo VT.

Последний – это первый серийный Lamborghini, который может достичь максимальной скорости 320 километров в час. Кинозвезда также обладает Lamborghini Miura SVJ.

Роуэн Аткинсон (McLaren F1)

McLaren F1 является одним из самых редких и самых быстрых авто в истории. Источник: HotCars

Роуэн Аткинсон, известный в народе как мистер Бин, также является знаменитостью, которая обожает быстрые автомобилей. У него таких несколько. В его коллекции есть, в частности, McLaren F1.

Считается, что эта модель является одним из самых редких и самых быстрых автомобилей в истории. Аткинсон также имеет в своей коллекции автомобилей Aston Martin V8 Vantage Zagato, Aston Martin DB2 и еще ряд быстрых моделей.

Дэвид Бекхэм (McLaren MP4-12C Spider)

McLaren MP4-12C Spider, который разгоняется до 333 км/ч. Источник: Cars Fellow

Бывший британский футболист также имеет изысканный вкус в выборе автомобилей. Бекхэма видели за рулем McLaren MP4-12C Spider, который считается одним из лучших авто в мире. Его максимальная скорость – 333 км/ч.

Бекхэм также имеет Audi S8. Это экзотический мощный автомобиль, у которого двигатель выдает 520 лошадиных сил. Также у него есть Bentley Continental GT SuperSport и множество других быстрых автомобилей.

Леброн Джеймс (Porsche 911 Turbo S)

Porsche 911 Turbo S Леброна Джеймса. Источник: Fadeaway World

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс имеет коллекцию автомобилей, которая может соревноваться почти со всеми другими знаменитостями. Леброн может похвастаться Porsche 911 Turbo S. Этот немецкий суперкар является главной моделью в линейке 911. С максимальной скоростью 313 км/ч он бесспорно является одним из лучших авто 21 века.

Баскетболист также имеет в своей коллекции Lamborghini Aventador Roadster, который, как говорят, является жемчужиной его коллекции автомобилей. У него также есть три Ferrari.

Флойд Мейвезер (Koenigsegg CCXR Trevita)

Один из двух Koenigsegg CCXR Trevita. Источник: amazing.zone

Флойд Мейвезер является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, что позволяет ему покупать себе изысканные машины. Профессиональный боксер обладает одним из двух выпущенных Koenigsegg CCXR Trevita.

Флойд также имеет Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari Enzo и многими другими очень быстрыми автомобилями.