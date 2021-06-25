В Израиле возобновили масочный режим

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Израиль с полудня 25 июня возвращает обязательное ношение маски/респиратора везде, кроме открытой местности и дома. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава страны, которая является одним из лидеров мировой вакцинальной кампании против COVID-19, сообщает Лига.net.

В стране отмечаются локальные вспышки коронавируса, причиной которых стал дельта-вариант патогена, впервые зафиксированный в начале года в Индии. Он значительно заразнее, чем оригинальный, и частично снижает эффективность вакцинной защиты и прочность иммунитета переболевших ранними версиями вируса.

Разрешение везде быть без масок продержалось в стране 10 дней: 15 июня власти дали добро на безмасочный режим.

Обязанность ношения маски с 25 июня не распространяется на:

детей младше 7 лет;

людей, кому по причине инвалидности нельзя/не рекомендуется ее носить;

лиц, находящихся в закрытом или обособленном месте без посторонних;

двух сотрудников, которые постоянно работают в одном помещении;

занимающихся спортом.

Израильский Минздрав рекомендовал носить маски даже на многолюдных собраниях на открытом воздухе, а тем людям, кто не вакцинирован, и людям из групп риска – воздерживаться от участия в подобных собраниях.