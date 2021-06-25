Разумков заявил, что не собирается в отставку
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается в отставку, сообщает Интерфакс-Украина.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что якобы он сам распространяет слухи о своей отставке, Разумков сказал:
"Я не собираюсь в отставку, поэтому и разгонять такие слухи также не планирую: не делал этого и делать не буду".
Спикер парламента подчеркнул, что
"сейчас нет избирательной кампании, чтобы строить логичные или алогичные процессы".
"Моя работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно… Я ее буду делать до того времени, пока позволит украинский народ", – заключил он.