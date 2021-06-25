Запреты в отношениях с разными знаками Зодиака

У представителя каждого знака Зодиака, есть свой "спусковой крючок", который означает конец отношений. Астрологи рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в отношениях с разными знаками, сообщает УНИАН.

Овен

Овнам не подойдет ленивый и со зависимый партнер, который не умеет развлекать себя самостоятельно.

Телец

На отношения с консервативным Тельцом лучше не рассчитывать спонтанным и чрезмерно эмоциональным людям.

Близнецы

Близнецы предпочитают компанию людей, способных сделать их жизнь ярче и разнообразнее. А тем, кто станет мешать им выходить в свет и социализироваться, лучше Близнецов не беспокоить.

Рак

Если партнер Рака не уважает его семью и друзей, то у них вряд ли что-то выйдет. То же самое касается и случаев, когда партнеру чуждо милосердие и сострадание.

Лев

Лев жаждет восхищения и ждет, что его партнер удовлетворит это его желание. В противном случае на длительные отношения можете не рассчитывать.

Девы

Девы не смогут быть с теми, кто не ценит ответственность и порядок. Это слишком дотошный знак, чтобы быть с несобранным человеком.

Весы

Весы любят людей и с легкостью заводят не только новые знакомства, но и друзей. Поэтому они не смогут быть со слишком ревнивым и замкнутым человеком.

Скорпион

Скорпион очень ценит доверие в отношениях, и если вы от него что-то скроете, он больше никогда не поверит вам.

Стрелец

Стрельцы ценят независимость и любят приключения, поэтому всегда находятся в движении. Им хочется, чтобы их вторая половинка принимала активное участие в этих приключениях.

Козерог

Козерог не станет терпеть отношения с безответственным партнером. Ему нужен тот, кто может составить ему компанию в развлечениях. Антисоциальные люди автоматически выпадают из этого списка.

Водолей

Водолеям нравится чувствовать себя социально полезными. Поэтому если вы хотите сохранить эти отношения, то должны обладать таким же мировоззрением, как и она.

Рыбы

Чувствительным Рыбам не подойдет партнер, который не воспринимает их чувства всерьез или заставляет их делать что-то против воли.