Porsche установил новый рекорд Нюрбургринга

Пилот немецкой компании Porsche установил новый рекорд прохождения круга на знаменитой "Северной петле" трассы "Нюрбургринг" в категории автомобилей, разрешенных для эксплуатации на дорогах общего пользования. Дистанцию в 20,8 км купе Porsche 911 GT2 RS c тюнинг-пакетом Manthey Performance Kit преодолел за 6 минут 43.3 секунды, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет﻿ пресс-служба компании. За рулем машины был водитель-испытатель компании Ларс Керн. Задачу, которую поставили себе в Porsche, побить свой прежний рекорд в категории дорожных машин – 6:48.047.

Показатели для новой и старой (20,6 км) конфигурации "Северной петли" от Ларса Керна. Источник: Porsche

Рекордное купе 911 GT2 RS оснащено 700-сильным (515 кВт) мотором. Тюнинг-комплект Manthey Performance Kit разработан совместными усилиями компаний Porsche и Manthey-Racing GmbH. Он включает элементы для доводки шасси, аэродинамики и тормозной системы.

Команда Porsche и Manthey-Racing. Источник: Porsche

В частности, комплект аэродинамических компонентов позволил увеличить прижимную силу на скорости 200 км/ч с 49 до 70 кг, а на задней оси она выросла с 93 до 200 кг. Это стало возможно благодаря новому заднему антикрылу, модернизированному диффузору и специальным аэродискам на задних колесах.

Комплект аэродинамических компонентов позволил увеличить прижимную силу на скорости 200 км/ч с 49 до 70 кг, а на задней оси она выросла с 93 до 200 кг. Источник: Porsche

На смену штатным амортизаторам пришли регулируемые. Передние имеют три различных варианта настройки, а задние – четыре. Специальные гоночные тормозные колодки и керамические диски позволяют повысить интенсивность торможения. Также автомобиль получил новые облегченные 20-дюймовые магниевые диски спереди и 21-дюймовые – сзади. Они позволили снизит неподрессоренные массы на 11,4 кг.