Тина Кароль снялась в "стальном" топе
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный лук. Артистка появилась на публике в брючном костюме и "стальном" топе, сообщает Обозреватель.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Кароль снялась в новой фотосессии, на которой позировала в брючном костюме в стиле оверсайз, а также "стальном" топе, который подчеркнул фигуру певицы.
Кроме того, исполнительница распустила свои длинные волосы, сделала мокрый эффект, а также нанесла легкий дневной макияж.