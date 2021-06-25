Тина Кароль снялась в "стальном" топе

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный лук. Артистка появилась на публике в брючном костюме и "стальном" топе, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Кароль снялась в новой фотосессии, на которой позировала в брючном костюме в стиле оверсайз, а также "стальном" топе, который подчеркнул фигуру певицы.

Кроме того, исполнительница распустила свои длинные волосы, сделала мокрый эффект, а также нанесла легкий дневной макияж.

Кароль снялась в новой фотосессии. Источник: instagram.com/tina_karol