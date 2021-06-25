В Ужгороде на посетителей кафе упало дерево

В Ужгороде в четверг вечером, 26 июня, массивная ветка дерева упала на посетителей кафе. Об этом, ссылаясь на журналиста Виталия Глаголу, сообщает Корреспондент.

"К счастью все остались живы. Несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. У одной из посетительниц рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство состоялась синяками и царапинами", - сообщил журналист.

Сообщатся, что инцидент произошел в четверг вечером 24 июня в 22:40 на набережной Независимости.