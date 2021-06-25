Беременная Осадчая показала летний лук в стильном сарафане

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ – летний длинный сарафан с ярким принтом. Знаменитость дополнила лук аксессуарами, сообщает Обозреватель.

В таком аутфите звезда вышла на публику. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram-stories.

Осадчая позировала на камеру в длинном белом платье на толстых бретельках с ярко-голубыми рисунками и разрезом на ноге. Свой образ ведущая завершила стильной сумкой розового оттенка, ожерельем на шее, браслетами и солнцезащитными очками. Кроме того, знаменитость решила собрать волосы в хвост.

Осадчая позирует в стильном сарафане. Источник: Скриншот