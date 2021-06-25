На Харьковщине задержали полицейских, требовавших деньги от наркозависимых

В Харьковской области заблокирована деятельность организованной преступной группировки. В его состав входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Девяти полицейским уже сообщено о подозрении, сообщает СБУ.

Лидеры группы наладили механизм получения денег за непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению наркотиков и психотропов.

В случае отказа платить взятки участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

По оперативным данным, средний размер "отступных" составлял от 200 до 500 долларов США с одного наркозависимого. Задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Для реализации схемы полицейские получали от наркодилеров и через Телеграм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Затем участники группировки без соблюдения процессуальных норм задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" из так называемых закладок.

После этого "правоохранители" требовали деньги от псевдозадержанных за непривлечение их к уголовной ответственности.

Во время обысков по месту жительства участников группировки, их автомобилей, а также в служебных помещениях полиции изъяты деньги, вероятно, полученные преступным путем, и наркотические средства, переданные на экспертизу.

Сейчас девяти полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, гражданскому лицу, входившему в состав группы – по ч. 3 ст. 368 и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения других лиц, вероятно, причастных к противоправной деятельности.

Операцию проводили сотрудники Управления СБУ в Харьковской области совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, и по процессуальному руководству Харьковской областной прокуратуры.