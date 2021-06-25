Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине

Президент Сальвадора Найиб Букеле представил криптовалютный кошелек Chivo. После регистрации в приложении каждый взрослый житель страны получит $30 в биткоине, сообщает ForkLog.

Приложение будет доступно на Android и iOS, а также совместимо с другими кошельками. Чтобы участвовать в раздаче криптовалюты, пользователю необходимо подтвердить свою личность.

Con el incentivo de los $30 en #Bitcoin queremos que la población haga uso de este sistema y del bitcoin como moneda de curso legal, para generar multiplicación del dinero en la economía y ayudemos al crecimiento económico del país pic.twitter.com/uIHHzpixgi — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Chivo позволит отправлять и получать биткоины, а также конвертировать их в доллары. Оплатить товары можно с помощью QR-кода.

«Приложение будет работать везде, где есть сигнал мобильной сети. […] Пользоваться биткоином можно будет по желанию», — добавил президент.

По данным Data Commons на 2019 год, в Сальвадоре проживали 6,454 млн человек. Как предположил аналитик Вилли Ву, если Chivo начнут использовать 4,5 млн взрослых резидентов, количество пользователей биткоина «мгновенно» увеличится на 2,5%.

Assuming all 4.5m adults in El Salvador take up this offer, it’s roughly a 2.5% overnight boost to #bitcoin’s global user count. https://t.co/KwkYvb2fEE — Willy Woo (@woonomic) June 25, 2021

Законопроект о признании биткоина законным платежным средством парламент Сальвадора принял в начале июня. Документ вступит в силу 7 сентября 2021 года.