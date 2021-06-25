Власти Сальвадора раздадут жителям по $30 в биткоине
Президент Сальвадора Найиб Букеле представил криптовалютный кошелек Chivo. После регистрации в приложении каждый взрослый житель страны получит $30 в биткоине, сообщает ForkLog.
Приложение будет доступно на Android и iOS, а также совместимо с другими кошельками. Чтобы участвовать в раздаче криптовалюты, пользователю необходимо подтвердить свою личность.
Chivo позволит отправлять и получать биткоины, а также конвертировать их в доллары. Оплатить товары можно с помощью QR-кода.
«Приложение будет работать везде, где есть сигнал мобильной сети. […] Пользоваться биткоином можно будет по желанию», — добавил президент.
По данным Data Commons на 2019 год, в Сальвадоре проживали 6,454 млн человек. Как предположил аналитик Вилли Ву, если Chivo начнут использовать 4,5 млн взрослых резидентов, количество пользователей биткоина «мгновенно» увеличится на 2,5%.
Законопроект о признании биткоина законным платежным средством парламент Сальвадора принял в начале июня. Документ вступит в силу 7 сентября 2021 года.