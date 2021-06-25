Газ снова подорожал: Нафтогаз объявил тариф на июль

Месячная цена газа для населения у "Нафтогаза Украины", которая уже в июне оказалась в 1,5 раза выше годовой, в июле вырастет еще сильнее, сообщает Сегодня.

Газопоставляющая компания установила тариф на уровне 13,13 грн за кубометр голубого топлива, что на 1,19 грн выше (около 10%), чем в предыдущем месяце. Тариф повысился из-за роста цен на европейских рынках.

Важно помнить, что основная масса потребителей находится на годовом тарифном плане "Фиксированный". Месячный тариф устанавливается только для тех, кто сам об этом попросил, и для тех, для кого "Нафтогаз" является "поставщиком последней надежды". Годовой тариф для клиентов "Нафтогаза Украины" в июле остался на уровне 7,96 грн за кубометр.

Тарифы "Нафтогаза" для населения

Кроме годового тарифа, который уже оправдал себя, "Нафтогаз" занимается разработкой и внедрением трехлетнего тарифного плана на газ для бытовых потребителей. В Кабинете министров рассчитывают, что такой подход поможет удешевить газ для украинцев.