Мэр Кличко посетил киевский пляж и пообщался с отдыхающими

Мэр Киева Виталий Кличко проверил пляжи города и показал видео с девушками, снятое на одном из пляжей. Видео Виталий Кличко опубликовал на своей Facebook-странице, сообщает Корреспондент.

"Проверил сегодня, как отремонтировали пляж Чорторый, что в Деснянском районе столицы. Это один из девяти киевских пляжей, которые получили в этом году международную экологическую награду Голубой флаг", - написал Кличко.

На кадрах ролика видно, как Кличко прилег к двум отдыхающим девушкам, чтобы обсудить состояние пляжа.

Мэр Киева спросил девушек о том, насколько им комфортно отдыхать, все ли устраивает на пляже и поинтересовался наличием туалетов и раздевалок.